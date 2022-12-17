Во Франции назвали поведение Зеленского безумием и безответственностью Французский политик Филиппо назвал поведение Зеленского безумием и безответственностью

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Французский политик Флориан Филиппо в Twitter назвал поведение президента Украины Владимира Зеленского безумием и безответственностью из-за нежелания вести мирные переговоры с Москвой. Он также призвал прекратить снабжать Киев оружием и деньгами и назвал украинское правительство упрямым, опасным и коррумпированным.

Зеленский вновь заявляет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией. Это полное безумие и безответственность! — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что единственным способом завершить конфликт в его стране считает отвод российских войск к границам 1991 года. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что боевые действия на Украине могут закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами до этого.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «три шага», которые, как считает Зеленский, приблизят мир на Украине, на самом деле вызовут эскалацию конфликта. Представитель Кремля добавил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание новые реалии.