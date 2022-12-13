В Кремле раскритиковали «три шага» Зеленского к миру Песков заявил, что «три шага» Зеленского к миру ведут к продолжению боевых действий

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «три шага», которые, как считает глава Украины Владимир Зеленский, приблизят мир на территории его страны, на самом деле вызовут эскалацию конфликта. Представитель Кремля добавил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание новые реалии, передает ТАСС.

Это три шага к продолжению боевых действий. <...> Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. Это реалии, которые сложились из-за той политики, которую проводило на протяжении последних 15–20 лет руководство Украины. Эти реалии говорят о том, что у РФ появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях, — заявил Песков.

Без учета этого какое-либо продвижение вперед невозможно, отметил Песков.

Ранее Зеленский назвал условия для окончания боевых действий на территории Украины. Первым шагом являются поставки Украине современной военной техники. Второй шаг Зеленский связал с оказанием Киеву в 2023 году поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности. Третий шаг, как считает украинский президент, заключается в выполнении «формулы мира», о которой он говорил прежде.