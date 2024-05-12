Во Франции назвали помощь Запада Украине «подталкивающей к гибели» Филиппо: финансовая и военная поддержка Киева Западом ведет к гибели Украины

Фото: МО Украины

Западная помощь Украине лишь вредит стране и подталкивает ее к гибели, заявил в эфире радиостанции France Info лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, Парижу следует защищать позицию переговоров между конфликтующими сторонами.

Мы не помогаем украинцам, подталкивая их к бессмысленной гибели. <...> Это война НАТО против России. Необходимо защищать позицию мира и переговоров. Совершенно точно не нужно направлять оружие и деньги, которых у нас нет, — отметил политик.

Филиппо также обратил внимание на распространение американской пропаганды в стране. Именно благодаря ей французов убеждают в необходимости направлять деньги киевским властям, констатировал лидер «Патриотов».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что странам Евросоюза, возможно, нужно будет выделить Украине дополнительные деньги, несмотря на пакет помощи в размере €50 млрд. По словам лидера республики, такая ситуация наступит в случае, если США перестанут поддерживать Киев.

Кроме того, Филиппо призвал вернуть программу поддержки Украины. Сейчас Париж по наказу Вашингтона катится в пропасть войны, резюмировал он. К тому же французские власти «губят страну ради президента Украины Владимира Зеленского», заключил политик.