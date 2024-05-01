«Никакого оружия»: поддержка ВСУ вывела из себя французского политика Политик Филиппо: Франция должна прекратить поддержку Украины ради мира

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Флориан Филиппо

Франция должна свернуть программу поддержки Украины, заявил в Twitter (Х) лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его мнению, как минимум, Париж должен выступить за мирные переговоры ради собственного благополучия.

Больше никакого оружия Украине! Только переговоры и мир! <...> Напротив, свободная и независимая Франция остановит все это, защитит свои национальные интересы и мир! — считает политик.

Филиппо добавил, что сейчас Париж по наказу Вашингтона катится в пропасть войны. Он отметил, что французские власти «губят страну ради президента Украины Владимира Зеленского».

До этого политик обратил внимание, что финансовая и военная помощь Украине со стороны правительства Франции происходит на фоне разваливающихся больниц в стране. Люди умирают из-за отсутствия должного ухода в медицинских учреждениях, подчеркнул Филиппо. Французов вынуждают чувствовать себя виноватыми в государственных расходах, заключил лидер «Патриотов».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что странам Евросоюза, возможно, нужно будет выделить Украине дополнительные деньги, несмотря на пакет помощи в размере €50 млрд. По словам лидера республики, такая ситуация наступит в случае, если США перестанут поддерживать Киев.