Во Франции девушку задержали за постер о «Макронавирусе»

Полиция Тулузы продержала молодую девушку под стражей в течение четырёх часов из-за баннера, вывешенного на заборе около её дома.
В постере стражи порядка разглядели «неуважение» из-за фразы «Макронавирус, когда конец?», отсылающей к президенту республики Эммануэлю Макрону,
Soutien aux personnels hospitaliers / Macronavirus Ã quand la fin ?— CAMÃ© (@cametoulouse)
#Toulouse #banderole #confinement #coronart #macronavirus #confinart #hopital #DuFricPourLHopitalPublic #soutien #finderÃ¨gne pic.twitter.com/pyj9xKCZQu March 30, 2020
Местные юристы считают, что задержание девушки поставило под сомнение вопрос о свободе выражения собственного мнения.
Во Франции от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек. Около 13,5 тысячи умерли в госпиталях, остальные — в домах престарелых и других социальных учреждениях, писал NEWS.ru.
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