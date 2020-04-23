Европа

Во Франции девушку задержали за постер о «Макронавирусе»

15:29, 24 апреля 2020 21
Фото: Elyxandro CEGARRA via www.imago-/Global Look Press

Полиция Тулузы продержала молодую девушку под стражей в течение четырёх часов из-за баннера, вывешенного на заборе около её дома.

В постере стражи порядка разглядели «неуважение» из-за фразы «Макронавирус, когда конец?», отсылающей к президенту республики Эммануэлю Макрону, передаёт France-Presse.

Местные юристы считают, что задержание девушки поставило под сомнение вопрос о свободе выражения собственного мнения.

Во Франции от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек. Около 13,5 тысячи умерли в госпиталях, остальные — в домах престарелых и других социальных учреждениях, писал NEWS.ru.

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