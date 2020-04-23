Во Франции девушку задержали за постер о «Макронавирусе»

https://static.news.ru/photo/8ec8d240-8628-11ea-b7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elyxandro CEGARRA via www.imago-/Global Look Press

Полиция Тулузы продержала молодую девушку под стражей в течение четырёх часов из-за баннера, вывешенного на заборе около её дома.

В постере стражи порядка разглядели «неуважение» из-за фразы «Макронавирус, когда конец?», отсылающей к президенту республики Эммануэлю Макрону, передаёт France-Presse.

Местные юристы считают, что задержание девушки поставило под сомнение вопрос о свободе выражения собственного мнения.

Во Франции от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек. Около 13,5 тысячи умерли в госпиталях, остальные — в домах престарелых и других социальных учреждениях, писал NEWS.ru.