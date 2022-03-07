Власти Венгрии запретили поставки оружия на Украину с территории страны. Указ об этом был издан после заседания Оперативного штаба нацбезопасности, заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На заседании Оперативного штаба национальной безопасности <...> мы оценили ситуацию, опубликован указ, который даёт понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины, — подчеркнул Орбан.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что в вопросе поставок вооружения и боеприпасов в страну по западным каналам есть существенный прогресс, и пообещал России «сюрприз».

Накануне Германия утвердила отправку Украине 2700 зенитных ракет «Стрела» советского производства. Они будут поставлены из запасов ГДР. ЗРК «Стрела-10» предназначается для уничтожения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и других воздушных целей на высоте от 25 до 3500 метров.

Как сообщал ряд СМИ, Минобороны ФРГ изучает варианты увеличения поставок оружия Украине. Германия уже отправила в страну 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов.

При этом Минобороны России вынесло предостережение Бухаресту и приграничным странам о предоставлении аэродромной сети для военной авиации Украины. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что данное решение могут расценить как вовлечение стран в вооружённый конфликт.