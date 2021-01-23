Власти Украины запретили ввоз в страну ещё 18 российских книг

https://static.news.ru/photo/95c302da-5cd5-11eb-a601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию Украины еще 18 российских книг.

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз на Украину ещё 18 книг, которые содержат пропаганду государства-агрессора, — заявили представители комитета в Facebook.

Под запрет попали книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» из-за того, что на их обложках размещена реклама издательств «АСТ», «Эксмо» и российского поисковика «Яндекс». Три эти компании находятся в санкционном списке. Ещё одним поводом для запрета стала реклама книг в социальной сети «ВКонтакте», которая также находится в чёрном списке на Украине.

Всего с 2017 года Госкомтелерадио разрешило ввоз в страну более 30 тысяч книг из России, также за это время было отказано в выдаче четырёх тысяч разрешений на ввоз российских книг. В мае 2017 год под запрет на Украине попали социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также компании «Яндекс» и Mail.ru. В МИД РФ считают, что так Киев хочет блокировать доступ к альтернативным источникам информации.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году Украина запретила ввоз шести детских книг. Утверждается, что в них есть пропаганда государства-агрессора, а также коммунистического государства и его символики. Совокупный тираж книг-отказников составил 45 тысяч экземпляров.