Украина запретила шесть детских книг из-за пропаганды страны-агрессора

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Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2020 году запретил ввоз в страну из России шесть детских книг. Причиной отказа стала пропаганда государства-агрессора, а также коммунистического тоталитарного режима и его символики.

Так, отказано в ввозе для реализации на территории республики было трём детским книгам российского издательства «Азбука-Аттикус». Это пособие «Транспорт» из серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?».

Кроме того в перечень вошли три книги издательства «Мозаика-синтез» авторства Дарьи Денисовой: два издания «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты».

Совокупный тираж данных книг-отказников составил 45 тысяч экземпляров, передаёт «Интерфакс-Украина».

Таким образом, в общей сложности в перечне уже 274 наименования издательской продукции из России, на ввоз которой последовал отказ.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный союз писателей Украины отказался от дальнейшей публикации в своих изданиях произведений авторов из стран, где выступают против территориальной целостности Украины путём голосования в ООН и других международных организациях. В их числе оказались Россия, Белоруссия, Сербия и Китай.