Власти украинского региона сообщили о пожаре на промышленном объекте Глава Киевской ОВА Кравченко: в регионе произошел пожар на промышленном объекте

Фото: ГСЧС Украины

В Киевской области после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов загорелся промышленный объект, сообщил на своей странице в соцсетях глава областной военной администрации Руслан Кравченко. По его словам, в регионе работали силы противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Возник пожар на одном из промышленных объектов в области, — написал Кравченко.

По его словам, экстренные службы продолжают ликвидацию возгорания. Он добавил, что пострадавших в результате пожара нет. Какое именно промышленное предприятие пострадало, глава киевской ОВА уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области прогремело несколько взрывов. Официальные власти эту информацию не комментировали. По некоторым данным, взрывы прозвучали в Староконстантинове.

До этого взрыв произошел в городе Запорожье. Подробности инцидента не сообщались. Местные власти ситуацию не комментировали. Также до сих пор неизвестно, в какой части населенного пункта раздался взрыв. При этом в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.