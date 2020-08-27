Власти Швеции продлили запрет на въезд туристов-нерезидентов стран ЕС

https://static.news.ru/photo/5b22d0cc-e87e-11ea-b17c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tage Olsin/wikimedia.org

Шведское правительство продлило до 31 октября ограничение на въезд в страну туристов из стран, не входящих в состав Евросоюза. Запрет связан с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

При этом власти королевства сделали исключения для граждан целого ряда стран: Андорры, Монако, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой, Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая. Россия в этот перечень не попала.

Запрет на въезд был введён шведскими властями 14 марта. Первоначально срок его действия был ограничен 31 августа, сообщает издание Local Sweden.

Согласно последним данным, за время пандемии в Швеции было выявлено более 87 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали свыше 5,8 тысячи жителей страны.

Ранее NEWS.ru писал, что смертность в Швеции за первые шесть месяцев 2020 года побила150-летний рекорд. Скончались – 51,4 тысячи человек. Если во второй половине XIX века основной причиной смертности был голод, то в настоящее время – COVID-19. Власти страны не вводили строгие карантинные меры, рассчитывая на то, что у населения выработается коллективный иммунитет.