Власти Швеции продлили запрет на въезд туристов-нерезидентов стран ЕС

Шведское правительство продлило до 31 октября ограничение на въезд в страну туристов из стран, не входящих в состав Евросоюза. Запрет связан с мерами по борьбе с распространением коронавируса.
При этом власти королевства сделали исключения для граждан целого ряда стран: Андорры, Монако, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой, Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая. Россия в этот перечень не попала.
Запрет на въезд был введён шведскими властями 14 марта. Первоначально срок его действия был ограничен 31 августа,
Согласно последним данным, за время пандемии в Швеции было выявлено более 87 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали свыше 5,8 тысячи жителей страны.
Ранее NEWS.ru писал, что смертность в Швеции за первые шесть месяцев 2020 года побила150-летний рекорд. Скончались – 51,4 тысячи человек. Если во второй половине XIX века основной причиной смертности был голод, то в настоящее время – COVID-19. Власти страны не вводили строгие карантинные меры, рассчитывая на то, что у населения выработается коллективный иммунитет.
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