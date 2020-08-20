Смертность в первом полугодии в Швеции побила 150-летний рекорд

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В Швеции в первое полугодие 2020 года умерли 51 405 человек. Это самое высокое число смертей за аналогичный период с 1869 года, когда за шесть месяцев умер 55 431 человек, сообщает Государственное управление статистики (SCB).

Однако в 1869 году многие смерти в Швеции объясняются голодом. В настоящее время почти все смерти в стране приходятся на коронавирусную инфекцию.

Согласно данным Института Джона Хопкинса, с начала эпидемии коронавируса в Швеции заболели более 85 тысяч человек и умерли 5802. Власти страны не вводили строгие карантинные меры, рассчитывая на то, что у населения выработается коллективный иммунитет.

В апреле смертность от коронавируса превышала показатели соседних стран в десятки раз.

SCB сообщает, что пик смертности пришёлся на апрель (не только от COVID-19), когда умерли 10,5 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Швейцарии за прошедшие сутки выявлено 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры свидетельствуют о самом большом приросте числа заболевших за последние четыре месяца. Данную информацию огласили 19 августа в федеральном управлении здравоохранения Швейцарии.