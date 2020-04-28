Власти Польши могут провести президентские выборы с помощью почты

https://static.news.ru/photo/e82cc8aa-8920-11ea-8d3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piotr Twardysko-Wierzbicki/Global Look Press

Запланированные на 10 мая президентские выборы в Польше могут быть проведены с помощью почты. С технической точки зрения страна готова к этому нововведению, в данный момент идёт подготовка к голосованию. Об этом 28 апреля заявил вице-премьер европейского государства Яцек Сасин.

Он отметил, что закон о проведении выборов с помощью почты ещё не был принят польским парламентом. Однако, отметил Сасин, страна должна быть готова к тому, что правовая норма будет принята.

Также вице-премьер обратился к тем, кто выступает за перенос голосования из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сасин выразил надежду на то, что противники проведения выборов поймут, что перенос невозможен.

Это могло бы ввести Польшу в серьёзный конституционный и политический кризис, который может привести к тому, что Польша будет лишена президента, — заявил вице-премьер в эфире Польского радио.

На сегодняшний день в стране коронавирусом заразились 11 902 человека, 562 заболевших умерли, 2466 выздоровели.

Как ранее передавал NEWS.ru, правительство Польши продлило ограничительные меры, принятые в связи с коронавирусом. Власти решили не возобновлять движение международных поездов.