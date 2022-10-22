Власти Киева допустили, что зимой жители останутся без тепла Зампред Киевской администрации Пантелеев: зимой могут возникнуть трудности с подачей отопления

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Зампред Киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что в ближайшую зиму в украинской столице могут возникнуть трудности с подачей отопления. По его словам, в течение нескольких дней или недель отопление будет отключено полностью. Эти проблемы вызваны не нехваткой ресурсов, а непрекращающимися обстрелами ВС РФ объектов энергоинфраструктуры, пишет «Страна.ua».

Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать, — подчеркнул Пантелеев.

Представитель администрации столицы добавил, что коммунальные службы будут готовиться к худшему сценарию развития событий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европе грозит «миграционное цунами», если в стране предстоящей зимой не будет обеспечено отопление, энерго- и водоснабжение. Он полагает, что «многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть». Шмыгаль считает, что может произойти гуманитарная катастрофа, «с которой Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны».