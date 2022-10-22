Премьер Украины пригрозил Европе миграционным цунами

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Европе грозит «миграционное цунами», если на Украине предстоящей зимой не будет обеспечено должное отопление, энерго- и водоснабжение, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он полагает, что «многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть». Шмыгаль считает, что может произойти гуманитарная катастрофа, «с которой Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны».

Ведь если на Украине больше не будет электроэнергии, отопления, воды, то это может вызвать новое миграционное цунами. <...> С 24 февраля выехали более 8 млн человек, вернулись более 7 млн. Опросы показывают, что 85% наших сограждан, выехавших из страны, хотели бы вернуться обратно, — сказал премьер.

Шмыгаль ранее заявил, что стране потребуется дополнительная финансовая помощь от Запада в 2023 году. Он уточнил, что бюджету Украины понадобятся дополнительные $55 млрд. По его словам, в эту сумму входят ежемесячные затраты на покрытие бюджетного дефицита.

Он добавил, что $17 миллиардов понадобятся на проекты по реконструкции. Общие затраты Запада на поддержку Киева в настоящее время превысили €90 миллиардов.