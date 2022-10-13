Украина назвала сумму, которую попросит у Запада в 2023 году Премьер-министр Украины Шмыгаль: страна попросит у Запада $55 миллиардов в 2023 году

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране потребуется дополнительная финансовая помощь от Запада в 2023 году. Он уточнил, что бюджету Украины понадобятся дополнительные $55 миллиардов. По его словам, в эту сумму входят ежемесячные затраты на покрытие бюджетного дефицита.

Украина и дальше будет нуждаться в серьезной финансовой поддержке. Мы говорим о сумме в более чем $55 млрд в 2023 году, — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что $17 миллиардов понадобятся на проекты по реконструкции. Общие затраты Запада на поддержку Киева в настоящее время превысили €90 миллиардов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что Вашингтон в ближайшие недели предоставит Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов. По ее словам, Вашингтон рассчитывает, что союзники США также активизируют оказание экономической помощи Киеву. Она добавила, что суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Украине составит 13 миллиардов долларов.

Она также объявила о намерении «лучше разобраться в перспективах украинской экономики» и «финансовых потребностях Киева на следующий год». Йеллен также подтвердила приверженность США к введению дополнительных санкций против России и потолка цен на российскую нефть.