Власти Греции ужесточили антикоронавирусные меры для туристов

Власти Греции приняли решение с 30 августа ужесточить санитарно-эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусом, изменения затронули и туристов. Подробнее об этом можно прочесть в официальном источнике правительства республики.

Новые правила запрещают вход в музеи, на выставки и археологические раскопки без сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов. Экскурсии разрешили проводить в группах до 20 человек в помещении и до 40 человек на открытом воздухе.

Ранее в Греции зарегистрировали второй случай смерти от коронавируса вакцинированного больного. По имеющимся данным, мужчина страдал от тяжёлого заболевания, лекарства от которого сильно снизили эффективность вакцины. 77-летний грек был почти две недели подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких и скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

