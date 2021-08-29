Власти Греции ужесточили антикоронавирусные меры для туристов

Власти Греции приняли решение с 30 августа ужесточить санитарно-эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусом, изменения затронули и туристов. Подробнее об этом можно прочесть в официальном источнике правительства республики.
Новые правила
Ранее в Греции зарегистрировали второй случай смерти от коронавируса вакцинированного больного. По имеющимся данным, мужчина страдал от тяжёлого заболевания, лекарства от которого сильно снизили эффективность вакцины. 77-летний грек был почти две недели подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких и скончался от осложнений, вызванных COVID-19.