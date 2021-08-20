Второй полностью вакцинированный от COVID-19 пациент умер в Греции

В Греции зафиксирован второй случай смерти от коронавирусной инфекции человека, полностью вакцинированного от СOVID-19. Об этом сообщает общественное телевидение ERT.

Мужчина был вакцинирован, но у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьёзного основного заболевания, от которого, согласно информации из больницы, он получал сильнодействующие лекарства, существенно влияющие на эффективность вакцины, — указано в сообщении.

Речь идёт о 77-летнем мужчине. Он умер в отделении интенсивной терапии острова Закинтос ночью 22 августа. Его госпитализировали 30 июля, на аппарате искусственной вентиляции лёгких пациент находился с 10 августа.

Первый случай смерти полностью вакцинированного пациента от коронавирусной инфекции был зафиксирован в Греции 16 августа. Умерший не имел основных заболеваний. Директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» в Салониках Никос Каправелос назвал произошедшее исключением.

Всего по данным на 22 августа в Греции были инфицированы коронавирусной инфекцией 560 тысяч человек, из них скончались 13 384 человека. Каждый день в стране инфицируется более 3 тысяч новых заболевших. В Греции было сделано 11,15 млн прививок, всего в стране проживают около 11 млн человек. Первую дозу получили 5,9 млн человек, полностью вакцинированы 5,61 млн.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о расширении географии опасных штаммов коронавирусной инфекции. Речь идёт о «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» штаммах, которые отличаются особой заразностью.