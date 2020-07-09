Власти Германии сообщили о готовности к насилию среди населения

https://static.news.ru/photo/ac6cf13a-c202-11ea-a820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin DziadekGlobal Look Press

Председатель Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Томас Хальденванг заявил о готовности страны к насилию среди жителей страны.

Больше всего в настоящее время меня беспокоит то, что уровень готовности к насилию в любых сферах выросла, неважно, физическое или психологическое насилие, реальное или угрозы, — цитирует его «Интерфакс».

По словам Хальденванга, заявление относится к правым экстремистам, которые устраивают теракты и убивают политиков. Также он выразил опасение по поводу левых радикалов, которые нападают на полицейских. По оценкам властей ФРГ, потенциал насилия в обществе вырос на 33%, полиция оценивает в Германии 13 тысяч человек как ориентированных на насилие.

И я говорю об исламистах, которые так и не отказались от идеи устроить в Германии бойню, — подытожил Хальденванг.

NEWS.ru писал ранее, что МВД Германии оценило пророссийское влияние RT Deutsch и Sputnik. По мнению ведомства, российские власти хотят оказать влияние на политическое и общественное мнение в стране.