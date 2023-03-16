Власти Франции повысили пенсионный возраст в обход парламента

Власти Франции повысили пенсионный возраст без согласования в парламенте страны. Об увеличении срока выхода на пенсию до 64 лет объявила премьер-министр Элизабет Борн, французские депутаты в связи с этим потребовали ее отставки. Трансляцию заседания в Нацсобрании ведет телеканал BFM.

Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа — плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность, — сказала Борн.

Она сослалась на статью 49.3 конституции, по которой правительство имеет право принять закон без одобрения депутатов. Президент группы Национального объединения в Ассамблее Марин Ле Пен указала, что внесет вотум недоверия правительству.

Граждане страны с января протестуют против принятия непопулярного закона, сегодня они тоже собрались на улицах.

Накануне на демонстрацию против пенсионной реформы во Франции вышли 480 тысяч человек. С начала января в стране прошли восемь протестных волн против скандального закона.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции Эммануэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся начиная с сентября 1961 года.