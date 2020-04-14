Власти Днепропетровска пригрозили оставить церкви без света

https://static.news.ru/photo/0de62186-7e81-11ea-91bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Днепропетровска Борис Филатов пообещал применить к церквям суровые меры, если на пасхальные службы будут собираться верующие горожане.

Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприёма, — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Встреча священнослужителей с властью города прошла 9 апреля в епархии. По словам мэра города, его «некоторые не услышали».

Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам всё это обеспечим, — пригрозил градоначальник.

Он подчеркнул, что если священники будут рисковать здоровьем людей, то проблемы начнутся у самого духовенства.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, благодаря сознательности граждан, подчеркнул президент. Об этом писал NEWS.ru.

Всего на Украине зарегистрировано 3372 случая коронавирусной инфекции, скончались 98 человек, излечились 119.