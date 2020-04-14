Власти Днепропетровска пригрозили оставить церкви без света

Мэр Днепропетровска Борис Филатов пообещал применить к церквям суровые меры, если на пасхальные службы будут собираться верующие горожане.
Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприёма, —
написалФилатов на своей странице в Facebook.
Встреча священнослужителей с властью города прошла 9 апреля в епархии. По словам мэра города, его «некоторые не услышали».
Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам всё это обеспечим, — пригрозил градоначальник.
Он подчеркнул, что если священники будут рисковать здоровьем людей, то проблемы начнутся у самого духовенства.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, благодаря сознательности граждан, подчеркнул президент. Об этом писал NEWS.ru.
Всего на Украине зарегистрировано 3372 случая коронавирусной инфекции, скончались 98 человек, излечились 119.
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