Власти Дании решили приструнить поджигателей Корана Правительство Дании намерено ограничить акции по сжиганию Корана, проводимые в стране

Фото: Ismael Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Дании намерено рассмотреть вопрос о введении ограничений на акции с сожжением Корана и другие подобные мероприятия, оскорбляющие религию и культуру, а также угрожающие безопасности королевства, говорится в заявлении кабинета министров. Датские власти добавили, что возможные ограничения должны быть реализованы в рамках «конституционно защищенной свободы выражения мнений».

Правительство Дании будет изучать возможность вмешательства в особые ситуации, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь значительные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь с точки зрения безопасности, — говорится в тексте документа.

В правительстве ДАнии назвали сожжение Корана «глубоко оскорбительным актом», совершенным несколькими лицами, которые «не представляют ценностей, на которых построено датское общество». По мнению правительства страны, действия демонстрантов играют на руку экстремистам и выгодны тем странам, «которые хотят вбить клин между Западом и Глобальным Югом».

За неделю радикальная группировка «Датские патриоты» проводила санкционированые акции с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Кроме того, Коран трижды сожгли у дипмиссии Ирака. В МИД России решительно осудили действия радикалов. Представитель ведомства Мария Захарова назвала акции неуместным проявлением неуважения к любой религии.