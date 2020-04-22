Власти Австрии 23 апреля откроют горнолыжные курорты Тироля

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Австрийские власти приняли решение снять карантин в горнолыжных регионах Тироля.

Глава тирольского правительства Гюнтер Платтер рассказал, что уже 23 апреля откроются курорты курорты Пацнаунталь, Санкт-Антон и Зёльден. Такое решение было принято в связи с тем, что за последние 12 дней в регионе было диагностировано лишь десять случаев заражения коронавирусом, сообщает Deutsche Welle.

Первый шаг в снятии запретов республика сделала 14 апреля, позволив открыть магазины площадью до 400 квадратных метров и садовые центры. Австрийское правительство считает, что в середине мая свои двери для посетителей смогут открыть музеи и библиотеки. Уже с 15 мая в рамках ослабления введённых из-за коронавируса карантинных мер вновь заработают рестораны и кафе, а в церквях начнут проводить службы, писал NEWS.ru.