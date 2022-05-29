ВКС России уничтожили крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы России ракетным ударом поразили крупный арсенал Вооруженных сил Украины на складе одного из предприятий в Кривом Роге, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства отмечается, что в течение суток высокоточными ракетами были уничтожены три украинских пункта управления, а также 25 районов скопления живой силы и бронетехники.

Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Николаевка ДНР, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславка Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах Красногоровка, Покровское Донецкой Республики, Северодонецк ЛНР и Безруков Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине. Летчики армейской авиации нанесли с дистанции более пяти километров удары ракетами по бронетехнике и укрепленным пунктам подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате были уничтожены два танка и опорный пункт.

До этого ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка». Артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют задачи по поражению позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов (ВСУ). В Минобороны добавили, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» позволяют разведывать цели и наводить артиллерийские орудия в дневное и ночное время.