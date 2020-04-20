Виртуальную встречу Меркель с украинским премьером внезапно отложили

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Испанская крайне правая партия «Вокс» подаст иск против председателя правительства страны Педро Санчеса из-за недовольства тем, каким образом кабинет министров пытается урегулировать кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции.

Этим утром «Вокс» подаст иск против Санчеса и его правительства за грубую неосторожность, повлёкшую смерть, за нанесение вреда здоровью из-за грубой неосторожности и за преступление против прав работников, — цитирует...