Виртуальную встречу Меркель с украинским премьером внезапно отложили

Переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которые должны были пройти в видеорежиме 20 апреля, отложены. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
По его словам, конференцию перенесли «из соображений планирования»,
Ранее немецкий канцлер раскритиковала дискуссии, вызванные смягчением карантинных мер. Она подчеркнула, что «открытое обсуждение» осторожного снятия ограничений увеличивает риск рецидива — роста числа заражённых, писал NEWS.ru.
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