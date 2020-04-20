Европа

Виртуальную встречу Меркель с украинским премьером внезапно отложили

16:40, 20 апреля 2020
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: M. Popow/www.imago-images.de/Global Look Press

Переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которые должны были пройти в видеорежиме 20 апреля, отложены. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, конференцию перенесли «из соображений планирования», передаёт «Укринформ». О новых сроках переговоров Меркель и Шмыгаля будет сообщено дополнительно.

Ранее немецкий канцлер раскритиковала дискуссии, вызванные смягчением карантинных мер. Она подчеркнула, что «открытое обсуждение» осторожного снятия ограничений увеличивает риск рецидива — роста числа заражённых, писал NEWS.ru.

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