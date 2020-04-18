Меркель раскритиковала дискуссии, вызванные смягчением карантинных мер

https://static.news.ru/photo/458ec11e-82f1-11ea-bc41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель резко раскритиковала дискуссии о смягчении карантинных мер, возникшие среди руководства некоторых регионов страны. В ходе видеоконференции представителей Христианско-демократического союза политик назвала их «вакханалией».

Меркель пояснила, что рост числа заражённых коронавирусом может произойти вновь, если люди перестанут придерживаться правил социального дистанцирования. В прошедшие выходные из-за солнечной погоды многие жители ФРГ отправились гулять в парки, отмечает Reuters.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что «открытое обсуждение» осторожного снятия ограничений увеличивает риск рецидива.

Власти Германии разрешили открыть для посетителей магазины площадью до 800 квадратных метров. При этом в них должны соблюдаться правила гигиены и социального дистанцирования. Правительство будет следить за ситуацией и корректировать концепцию выхода из карантина, если это потребуется, писал NEWS.ru.