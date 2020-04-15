Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.
Власти решили отслеживать ситуацию с COVID-19 и каждые две недели корректировать концепцию выхода, если это потребуется.
Непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м. могут восстановить свою работу при соблюдении санитарных правил.
Образовательные учреждения начнут открываться с 4 мая. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в младших, рассказала Меркель на пресс-конференции.
Ранее NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ призвала соотечественников к солидарности на фоне пандемии. По её словам, столь драматичным образом жизнь в стране меняется впервые со времён Второй мировой войны.
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