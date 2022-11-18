Виллу Олега Тинькова ограбили в Италии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олег Тиньков

Виллу Олега Тинькова ограбили в итальянском городе Форте-дей-Марми. Грабители вынесли роскошные часы, сумки и драгоценности на несколько сотен тысяч евро, сообщает агентство Adnkronos.

Сообщается, что грабителей было трое, они проникли в пустой дом и вскрыли два сейфа. Кражу утром обнаружил сторож. Сам Тиньков вместе с семьей находится в Мексике.

Это уже второе ограбление в Форте-дей-Марми. До этого грабители обокрали соседнюю виллу, которая также принадлежит некоему российскому миллиардеру. Он сдавал ее украинской семье. Местная полиция ведет расследование двойной кражи.

Олег Тиньков в конце октября объявил о решении отказаться от гражданства России. Бизнесмен отметил, что он больше не хочет ассоциироваться с РФ. Он обратился к своим коллегам из бизнес-сообщества, призвав их последовать его примеру с целью «ослабить путинский режим и его экономику».

Ранее Тиньков объявил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из основанного им банка. Бизнесмен объяснил свое решение тем, что он придерживается антивоенной позиции и не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с Россией сегодняшних дней.