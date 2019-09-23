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Михаил Щипанов
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента страны было незаконным, заявили в Верховном суде.
Влияние на основы нашей демократии было чрезвычайным, — сказала председатель Верховного суда Соединённого Королевства Леди Хейл.
Влияние на основы нашей демократии было чрезвычайным, — сказала председатель Верховного суда Соединённого Королевства Леди Хейл.
UK PM Boris Johnson's decision to suspend Parliament for five weeks was unlawful, Supreme Court rules https://t.co/loqFdu2Wym— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 24, 2019
UK PM Boris Johnson's decision to suspend Parliament for five weeks was unlawful, Supreme Court rules https://t.co/loqFdu2Wym
Ранее незаконным решение политика признали трое судей Высшего гражданского суда Шотландии.
9 сентября британский парламент официально приостановил свою работу до 14 октября, когда королева Елизавета II планирует выступить перед депутатами и назвать им новые приоритеты правительства, писал News.ru.
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Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде обратился к министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею. Он предложил дипломату подумать о возможных форматах участия страны во флагманском мероприятии в Давосе.
Кроме того, белорусский МИД обсудил с организацией перспективы взаимодействия, в том числе в связи с планируемым вступлением Белоруссии в ВТО. Встреча Макея и Бренде прошла в Нью-Йорке в ходе 74-й...
Верховный суд признал незаконной приостановку работы парламента Британии