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Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде обратился к министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею. Он предложил дипломату подумать о возможных форматах участия страны во флагманском мероприятии в Давосе.

Кроме того, белорусский МИД обсудил с организацией перспективы взаимодействия, в том числе в связи с планируемым вступлением Белоруссии в ВТО. Встреча Макея и Бренде прошла в Нью-Йорке в ходе 74-й...