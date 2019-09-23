Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента страны было незаконным, заявили в Верховном суде.

Влияние на основы нашей демократии было чрезвычайным, — сказала председатель Верховного суда Соединённого Королевства Леди Хейл.

Ранее незаконным решение политика признали трое судей Высшего гражданского суда Шотландии.

9 сентября британский парламент официально приостановил свою работу до 14 октября, когда королева Елизавета II планирует выступить перед депутатами и назвать им новые приоритеты правительства, писал News.ru.

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