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20 июля 2025 в 20:56

Вэнс поедет отдыхать в Великобританию и Шотландию вслед за Трампом

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс запланировал летний отпуск в Великобритании, пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники. С ним поедут супруга и трое детей. Сообщается, что после визита в столицу Соединенного Королевства семейство поселится в коттедже в живописном регионе Котсуолдс на юго-западе страны. Затем все отправятся в Шотландию.

По сведениям газеты, Вэнс посетит Лондон в середине августа. Издание отмечает, что в британском правительстве «в восторге» от того, что удалось привлечь политических лидеров, продвигающих лозунг «Америка прежде всего».

Сообщается, что в рамках поездки вице-президент США хотел встретиться с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в его резиденции Чивнинг-хаус под Лондоном, однако их графики не совпали. В начале 2025 года Лэмми вместе со своей женой посетил резиденцию Вэнса в Вашингтоне, указывается в статье.

Предполагается, что Шотландию посетит 25–29 июля президент США Дональд Трамп. Республиканец встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британцы стали равнодушнее к конфликту на Украине. Он добавил, что очень огорчен из-за этого.

Великобритания
Шотландия
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
США
Дэвид Лэмми
Лондон
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