Венгрия не будет вводить потолок цен на газ Орбан: Венгрия добилась освобождения от потолка цен на газ в случае его принятия

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Венгрия на саммите Евросоюза в Брюсселе добилась освобождения от потолка цен на российский газ, если соответствующие предложения Еврокомиссии будут приняты, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. По его словам, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна может остаться без газа, передает РИА Новости.

Мы договорились, что даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными, — сказал Орбан.

Он добавил, что Будапешт договорился и о том, что если в Европе будет совместная закупка газа, она не будет обязательной для Венгрии. По его словам, власти республики смогут снизить цену на энергию только в том случае, если будет как можно больше ресурсов и выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке.

Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом. По словам авторов инициативы, закрепление максимальной стоимости на голубое топливо позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен.