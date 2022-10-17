FT: Евросоюз установит потолок цен на весь импортируемый газ

Фото: Oliver Dietze/dpa/globallookpress.com

Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом, пишет Financial Times. По словам авторов инициативы, закрепление максимальной стоимости на голубое топливо позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен.

Подобные меры предстоит согласовать на заседании Евросовета 20–21 октября в Брюсселе, однако сама разработка плана столкнулась с серьезными трудностями, так как европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса. По их мнению, ограничения затронут интересы всех сторон.

Среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены, — отмечается в материале.

О том, что страны — члены Евросоюза разрабатывают план по введению «динамического ценового коридора» на поставки газа, ранее сообщало агентство Reuters. Среди авторов проекта значились представители Польши, Италии и Греции, также известно, что коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и конкретным использованием природного газа.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что введение потолка цен на российский газ является нарушением договоренностей, ответом на что может прекращение поставок в Европу. Об этом ранее говорил и вице-премьер России Александр Новак. По его словам, установление лимита цен на черное золото является, по сути, переходом на госплан в рамках мировой экономики. Вице-премьер подчеркнул, что цена на нефть должна устанавливаться рынком.