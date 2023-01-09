Великобритания рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2 Sky News: Британия впервые рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2

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Боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2

Великобритания впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2, сообщил телеканал Sky News. Речь может идти о 10 боевых машинах.

По информации телеканала, дискуссии ведутся на протяжении нескольких недель, однако окончательное решение правительством премьер-министра Риши Сунака еще не принято.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал передать Украине колесные танки AMX-10 RC.

AMX-10RC — тяжелый бронеавтомобиль французского производства, часто классифицируемый как колесный танк. Обычно он используется в качестве разведывательной машины, но также способен на борьбу с бронетехникой.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказал мнение, что если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории. Он рассказал, что немцы будут воевать с россиянами под Берлином и Штутгартом. Он выразил свое недовольство тем, что немецкое руководство проводит социологические исследования на предмет отправки военной техники Киеву.