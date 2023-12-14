Великобритания объявила о запрете импорта алмазов из России Великобритания введет запрет на импорт алмазов из РФ с 1 января

Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из РФ, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства. Он начнет действовать с 1 января 2024 года. Кроме того, Лондон вводит эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, включая детали машин и электронику.

Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами, — говорится в документе.

Ранее по итогам саммита лидеры «Большой семерки» объявили о планах запретить импорт алмазов из России с 1 января 2024 года. Страны G7 собираются также ввести поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран. Предполагается, что эти ограничения начнут действовать с марта 2024 года. Кроме того, с сентября «семерка» намерена создать надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов.

В конце ноября агентство AFP писало, что запрет на продажу алмазов из России утвержден Еврокомиссией. Отмечалось, что после этого она направит соответствующий документ на рассмотрение странам — членам Европейского союза.