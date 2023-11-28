В Европе утвердили запрет на российские алмазы AFP: Еврокомиссия утвердила предложение о запрете продавать алмазы из России

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Запрет на продажу алмазов из России утвержден Еврокомиссией, передает AFP. Отмечается, что теперь она направит соответствующий документ на рассмотрение странам-членам ЕС.

Европейская комиссия приняла предложение, которое будет направлено странам-членам на одобрение, которое ожидается в ближайшие дни, если 27 стран-членов проголосуют единогласно, — говорится в сообщении агентства.

15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России, направив их на рассмотрение членам ЕС. Новые рестрикции нацелены в том числе на то, чтобы урезать доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. В частности, Брюссель намерен запретить российские алмазы. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах. Санкции также могут коснуться поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников.

В связи с этим редставитель МИД РФ Мария Захарова призвала заменить в публицистической риторике слово «санкции» на термин «торговые войны». По ее словам, Запад первоначально развязал против России торговую войну, которую потом перевел в гибридную, через которую «мир еще не проходил».