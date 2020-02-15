https://static.news.ru/photo/d17f4fa6-5009-11ea-abe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: PA/TASS

В британском городе Бристоль вандалы испортили граффити Бэнкси, испачкав рисунок чернилами.

Хулиганы написали непристойности розовой краской поверх работы и нарисовали нечто, похожее на сердце, сообщает Mirror.

Работа была создана анонимным художником ко Дню всех влюблённых. На ней был изображён ребёнок, внешне напоминающий купидона, который стреляет в стену валентинками. След от удара напоминает кляксу, писал NEWS.ru.

По словам очевидца, он шёл примерно в 6 утра 13 февраля со своей девушкой в тренажёрный зал и увидел у здания людей на строительных лесах. По дороге назад после них остался только рисунок. Позднее художник признался в авторстве работы.