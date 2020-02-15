В британском городе Бристоль вандалы испортили граффити Бэнкси, испачкав рисунок чернилами.
Хулиганы написали непристойности розовой краской поверх работы и нарисовали нечто, похожее на сердце,
Работа была создана анонимным художником ко Дню всех влюблённых. На ней был изображён ребёнок, внешне напоминающий купидона, который стреляет в стену валентинками. След от удара напоминает кляксу, писал NEWS.ru.
По словам очевидца, он шёл примерно в 6 утра 13 февраля со своей девушкой в тренажёрный зал и увидел у здания людей на строительных лесах. По дороге назад после них остался только рисунок. Позднее художник признался в авторстве работы.
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