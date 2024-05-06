В зоне СВО погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Пелешенко

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Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Александр Пелешенко погиб в зоне боевых действия в воскресенье, 5 мая, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины. Там отметили, что спортсмен пополнил ряды вооруженных сил страны в позапрошлом году. На момент смерти Пелешенко было 30 лет.

Погиб заслуженный мастер спорта Украины; участник Олимпийских игр-2016, где занял четвертое место; двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко. Вчера поступило печальное известие о его гибели, — говорится в сообщении.

Помимо четвертого места на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Александр Пелешенко получил золото на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов в весовой категории до 85 килограммов. Представители НОК Украины выразили соболезнования родственникам погибшего.

Ранее в Донецке погиб американский волонтер и военкор агентства Sputnik Рассел Бентли с позывным Техас. Его смерть подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она назвала это ужасным событием.

Также ранее в зоне боевых действий погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Он работал на этой должности с 2017 года. Журналист был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.