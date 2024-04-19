Корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне спецоперации погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, передает портал. Место и обстоятельства гибели мужчины издание не раскрыло.

Уточняется, что он работал на этой должности с 2017 года. С самого начала специальной военной операции по защите Донбасса он рассказывал о событиях на фронте. Также Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Последний репортаж Еремина на «Известиях» вышел два дня назад. Журналист рассказал о том, как российские военнослужащие применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков.

Ранее гостелерадиокомпания «Луганск» опубликовала кадры обстрела, в результате которого пострадала их съемочная группа. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Юндаса, который получил контузию. Оператор Денис Шум был госпитализирован с ранением в ногу. При этом ВСУ пытались добить раненых, преследуя их машину с помощью беспилотника. В результате атаки погиб военный Евгений Половодов, входивший в офицерский состав пресс-центра военного ведомства.

Да этого военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что атаковать журналистов — давняя традиция Вооруженных сил Украины, которую они практикуют с 2014 года. Так он прокомментировал удар украинской армии по группе российских журналистов в Запорожской области. По его словам, многие представители прессы, которые работали в прифронтовой зоне, специально не обозначали себя как журналистов, чтобы не стать целью ВСУ.