В Донецке погиб американский военкор «Подъем»: в Донецке погиб военкор агентства Sputnik Рассел Бентли

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Рассел Бентли

Telegram-канал «Подъем» сообщает, что в Донецке погиб американский волонтер и военкор агентства Sputnik Рассел Бентли с позывным Техас. По данным канала, на прошлой неделе американец пропал, предположительно, был похищен.

Как пишет «Подъем» со ссылкой на супругу военкора, Бентли отправился помогать людям после удара по частному сектору, однако мужчину забрали люди в военной форме. По информации канала, к поискам волонтера подключились полиция ДНР и ФСБ. В публикации канала говорится, что правоохранители нашли у автобазы машину и телефон американца.

О смерти Рассела Бентли также сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале журналистка назвала произошедшее ужасным событием.

Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное... — написала Симоньян.

Незадолго до гибели Бентли выразил мнение, что есть два сценария, которые помогли бы избежать ядерного конфликта: победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе. Он считал, что будет идеально, если эти события произойдут одновременно. При этом он сказал, что триумф России выглядит более реалистичным развитием событием, нежели другая альтернатива.