Власти Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии, передает ТАСС слова члена главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Рогова. По его словам, у властей для этого есть необходимый опыт. Делегация будет проводить инспекцию на станции с 31 августа по 3 сентября.
У нас большой опыт обеспечения безопасности. С момента освобождения части Запорожской области у нас побывало несколько десятков делегаций международных, разного состава, разной направленности — от журналистов до общественников и политических деятелей, — заверил Рогов.
Он отметил, что Киев может постараться сорвать визит экспертов МАГАТЭ, потому что идет обстрел не только Энергодара и самой станции, но и линии боевого соприкосновения. Рогов предположил, что миссию просто на выпустят с подконтрольных Украине территорий.
Накануне Рогов заявил об очередном обстреле ВСУ Запорожской АЭС. В результате атаки были установлены два разрыва вблизи склада с отработанным топливом. Рогов считает, что ВСУ целенаправленно бьют по АЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивного материала и сорвать визит членов МАГАТЭ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. По его словам, страны Европы и Великобритания, пользующиеся большим влиянием на Киев, должны использовать его, чтобы запретить Киеву обстрелы станции.