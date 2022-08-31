В Запорожье пообещали обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ Член ВГА Запорожья Рогов: власти готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС

Власти Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии, передает ТАСС слова члена главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Рогова. По его словам, у властей для этого есть необходимый опыт. Делегация будет проводить инспекцию на станции с 31 августа по 3 сентября.

У нас большой опыт обеспечения безопасности. С момента освобождения части Запорожской области у нас побывало несколько десятков делегаций международных, разного состава, разной направленности — от журналистов до общественников и политических деятелей, — заверил Рогов.

Он отметил, что Киев может постараться сорвать визит экспертов МАГАТЭ, потому что идет обстрел не только Энергодара и самой станции, но и линии боевого соприкосновения. Рогов предположил, что миссию просто на выпустят с подконтрольных Украине территорий.

Накануне Рогов заявил об очередном обстреле ВСУ Запорожской АЭС. В результате атаки были установлены два разрыва вблизи склада с отработанным топливом. Рогов считает, что ВСУ целенаправленно бьют по АЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивного материала и сорвать визит членов МАГАТЭ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. По его словам, страны Европы и Великобритания, пользующиеся большим влиянием на Киев, должны использовать его, чтобы запретить Киеву обстрелы станции.