В Кремле прокомментировали визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Песков заявил о заинтересованности России в визите миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия надеется, что миссия МАГАТЭ на запорожскую АЭС состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он пообещал привлекать внимание к безответственному поведению Киева, подвергающему опасности большие территории, говоря про новые обстрелы ЗАЭС со стороны ВС Украины.

Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и оговорено. Еще раз повторяю: мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем. Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект, близлежащие территории и даже гораздо более широкой географии, — заявил Песков.

Как добавил Песков, в Кремле убеждены, что страны Европы и Великобритания, те кто пользуется большим влиянием на Киев, должны использовать это влияние для того, чтобы фактически запретить Киеву продолжение обстрелов.

За последнее время российские СМИ неоднократно сообщали об обстрелах ЗАЭС, города и прилегающей к нему территории станции со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что делегация Международного агентства по атомной энергии хочет посетить Запорожскую АЭС ​​до 5 сентября. До начала спецоперации РФ МАГАТЭ планировало 5 сентября направить экспертов на станцию для проведения первой за 16 лет оценки ее безопасности. Миссия должна была продлиться две недели.