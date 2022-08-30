Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с рабочим визитом прибыла в Киев, сообщает CNN. Делегаты были замечены репортерами телеканала у одного из киевских отелей.

Члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были замечены журналистами CNN в их гостинице в украинской столице рано утром во вторник, — говорится в сообщении.

В группу миссии, возглавляемую генеральным директором организации Рафаэлем Гросси, вошли 14 экспертов из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании и Северной Македонии. При этом представителей Великобритании, США и России нет.

Специальная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала. Делегация может привезти необходимые устройства для определения уровня радиации.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что инспекция электростанции имеет большое значение для России. Миссия позволит раскрыть миру реальное положение дел на ЗАЭС и доказать международным организациям, что Россия не устраивает катастрофу и готова сотрудничать. При этом российская сторона не пойдет на уступки, в частности, не выполнит требование ввести демилитаризованную зону на территории станции и передать ее Украине.