Политолог оценил значение миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для России Политолог Безпалько: миссия МАГАТЭ раскроет миру реальное положение дел на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фрагмент стелы при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре

Запорожская АЭС будет изучена 31 августа представителями международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инспекция электростанции имеет большое значение для России, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Как рассказал эксперт в беседе с «360» , миссия позволит раскрыть миру реальное положение дел на ЗАЭС и доказать международным организациям, что Россия не устраивает катастрофу и готова сотрудничать. При этом российская сторона не пойдет на уступки, в частности, не выполнит требование ввести демилитаризованную зону на территории станции и передать ее Украине.

Для России важно, что делегация беспрепятственно приедет, особенно со стороны Киева, что она просто увидит реальную ситуацию на Запорожской АЭС, что российские войска ее не обстреливают, не хранят там технику, не устраивают там пыточных, в чем их обвиняет украинская сторона, — сказал он.

По мнению политолога, специалисты МАГАТЭ увидят, что на станции все в порядке, а может даже и подтвердят обстрелы со стороны Украины. Как подчеркнул Безпалько, Россия готова к сотрудничеству во избежание ядерной катастрофы, но «не готова идти на политические или военные уступки».

МАГАТЭ, по мнению Безпалько, является довольно серьезной организацией, но не исключено, что ее выводы могут носить чисто субъективный, политизированный и ангажированный характер.

Специальная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала.