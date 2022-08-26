В Запорожье сообщили о шести взрывах со стороны склада ядерных изотопов АЭС Власти Энергодара сообщили о шести новых снарядах, выпущенных по Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины усиливают массированные обстрелы Запорожской АЭС, за последний час они выпустили шесть снарядов в районе склада ядерных изотопов АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-городской администрации (ВГА) Энергодара. Отмечается, что общее число ударов за сутки достигло десяти, но радиационный фон остается в норме.

За прошедший час карателями ВСУ с противоположного берега Днепра было выпущено еще шесть артиллерийских снарядов. За текущие сутки зафиксировано уже 10 артиллерийских ударов по территории АЭС. Взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов, — говорится в сообщении.

По последней информации от властей Энергодара, инфраструктуре и ключевым узлам Запорожской АЭС ущерб не причинен, радиационный фон остается в норме. По словам главы ВГА города Владимира Рогова, необходимости в остановке станции нет, все работает в штатном режиме.

Он подчеркнул, что тактика «грязной бомбы» может привести к огромным жертвам и разрушениям, как в Запорожской области, так и на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по Запорожской АЭС, четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара. Отмечается, что радиационный фон после инцидента остается в норме.

В ближайшее время ожидается визит группы специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на территорию ЗАЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что президенты России и Украины предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.