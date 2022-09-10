В Запорожье сообщили о прекращении подачи электричества на Украину с ЗАЭС ВГА Запорожья: подача электроэнергии с ЗАЭС на Украину прекращена

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Подача электроэнергии с Запорожской атомной станции на территорию Украины прекращена, заявил в беседе с РИА Новости член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, данное решение было принято в Киеве в одностороннем порядке. Несмотря на то, что возможность подачи электричества сохраняется, Украина намеренно от него отказывается.

Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть, — поделился Рогов.

При этом он подчеркнул, что электроэнергия продолжает подаваться на территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, находящихся под контролем Вооруженных сил России.

В данный момент Запорожская АЭС находится под контролем военнослужащих из России. Вокруг атомного объекта идут бои с участием артиллерии. Военно-гражданские власти Энергодара, на границе которого расположена АЭС, сообщают о регулярных обстрелах с другого берега Днепра. В Киеве же заявляют, что в обстрелах атомной станции виновны ВС РФ. Часть снарядов, по заявлениям ВГА области, прилетает на территорию ЗАЭС, что вызывает беспокойство в Европе.

В связи с обстрелами стороны приняли решение пригласить экспертов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения необходимых экспертиз по вопросу безопасности и предотвращения «ядерной катастрофы».

6 сентября миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. В докладе организация призвала предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Эксперты также считают необходимым установить защитную зону вокруг АЭС.