В Запорожье погиб глава ВГА Михайловки при взрыве автомобиля Член ВГА Запорожья Рогов: в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА Михайловки Сушко

Фото: t.me/rogov

Иван Сушко

Глава Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, заявил член совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в Telegram. По словам Рогова, под сиденье машины Сушко было подложено взрывное устройство.

Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство, — написал он.

Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая не имеет отношения к подрыву автомобиля.