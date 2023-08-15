В ВСУ заявили о переброске войск на Краснолиманское и Купянское направления Череватый: ВСУ перебрасывают войска на Краснолиманское и Купянское направления

Фото: МО Украины

Руководство ВСУ перебрасывает резервы украинских военных на Краснолиманское и Купянское направления в зону СВО, сообщил в эфире национального телемарафона пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, это было сделано с целью остановить продвижение российских войск.

Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, опрокинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага, — сказал Череватый.

Российский военкор Евгений Поддубный в Telegram выразил мнение, что ВСУ могут отправить на Купянское и Краснолиманское направления плохо обученных мобилизованных. Он отметил, что российские войска ежедневно отражают контратаки военных на данном участке фронта.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды ВС РФ также разгромили до взвода пехоты противника в районе села Ольшана. Российские силы также отбили две контратаки ВСУ в районе урочища Маньковка и населенного пункта Синьковка, после чего тяжелыми огнеметными системами был нанесен удар по позициям противника.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что командование ВСУ активно перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников. Он уточнил, что украинская армия явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами Харькова, поэтому отчаянно готовится к боевым действиям.