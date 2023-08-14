Стало известно о подготовке ВСУ к бою за один из крупнейших городов Украины Ганчев: ВСУ стягивают войска в Харьков, опасаясь прорыва линии обороны

Фото: МО Украины

Командование ВСУ активно перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». По словам чиновника, украинская армия явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами Харькова, поэтому отчаянно готовится к боевым действиям.

В сторону Харькова движутся украинские колонны, со всех сторон. Город Харьков опять заполонили наемники. И «кракеновцы» вернулись в город. Для того, чтобы, я так понимаю, они там собираются строить линию обороны, понимают, что на подступах Харькова им не удержать эту линию обороны, — рассказал Ганчев.

При этом он подчеркнул, что харьковчане негативно относятся к активности ВСУ. Более того, как утверждает Ганчев, местные жители ждут прихода российской армии, так как хотят жить мирно, не опасаясь карательных мер со стороны киевских властей.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды ВС РФ также разгромили до взвода пехоты противника в районе села Ольшана. Российские силы также отбили две контратаки ВСУ в районе урочища Маньковка и населенного пункта Синьковка, после чего тяжелыми огнеметными системами был нанесен удар по позициям противника.