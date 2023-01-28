В ВСУ сравнили западные танки с автомобилями Porsche FT: инструктор ВСУ сравнил пересадку на Leopard с вождением Porsche

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Украинские военные столкнутся с резким усложнением обучения по использованию немецких танков Leopard 2, передает The Financial Times. Издание отмечает, что западные боевые машины сильно отличаются от танков советского производства. Один из инструкторов ВСУ в беседе с журналистами издания сравнил новые танки с вождением немецкой машиной Posrche после того, как всю жизнь пользовался автомобилем 1950-х годов.

Это как если бы у вас была машина 1950-х годов, а потом вы сели в Porsche, — пояснил газете инструктор.

Обозреватели The New York Times Джулиан Барнс и Эрик Шмитт отметили, что поставки западных танков не помогут Украине исправить положение в зоне проведения СВО. В их материале отмечается, что украинским военным придется пройти ускоренный курс обучения и, вероятно, перейти к стратегии ВС США. ВСУ могут нацелиться на укрепления российской армии и попытаться прорвать оборону скоординированными атаками разными типами войск.

Датское издание DR ранее опросило военных экспертов страны по вопросу эффективности танков, которые страны Запада обещают Киеву. Бронетехника не поможет ВСУ победить в конфликте, считают эксперты, общее мнение которых выразил доцент Датской военной академии Клаус Матисен. Он уверен, что западные танки не станут чудодейственной панацеей.