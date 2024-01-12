В Великобритании заявили о шоке в НАТО из-за российских ударов по Украине Аналитик Меркурис: российские удары по Украине вызвали шок в НАТО

Фото: МО РФ

Массированные российские удары по военным объектам на Украине шокировали НАТО, заявил YouTube-каналу The Duran британский аналитик Александр Меркурис. Он отмечает, что страны Альянса передали Киеву свыше трети своих ракет и одни из лучших радаров для укрепления ПВО. Тем не менее, российские силы свели на нет все эти усилия.

За эти три недели были три серии крупных авиаударов, и они были абсолютно разрушительными, и я могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всей НАТО <...> и, очевидно, внутри самой Украины, и даже сам Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — NEWS.ru) заявляет, что система ПВО находится на грани истощения, — говорит эксперт.

Ранее газета Asia Times сообщила, что Вооруженные силы России в начале января ликвидировали в том числе аэродромы, командные центры и предприятия оборонно-промышленного комплекса. ВСУ не смогли перехватить ни одной российской гиперзвуковой ракеты. По мнению экспертов, причиной тому стало уничтожение украинских средств ПВО вокруг ключевых объектов, в том числе в Киеве. Также отмечается, что российские войска смогли подавить радары американских ЗРК Patriot и перегрузили украинские оборонные системы.

Перед этим, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что Украина не располагает средствами ПВО, способными перехватить все российские ракеты С-300. Так в эфире украинского телевидения он ответил на вопрос о возможностях армии по защите Харькова.