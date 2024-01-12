В Великобритании заговорили об угрозе полного уничтожения украинской ПВО DE: ПВО Украины столкнулась с угрозой полного уничтожения

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Противовоздушная оборона Украины столкнулась с угрозой полного уничтожения, пишет британское издание Daily Express. По его данным, Вооруженные силы России увеличили интенсивность воздушных атак, применяя множество ракет и беспилотников. Это, как считают эксперты, перегружает украинскую систему ПВО и делает ее неэффективной.

По данным издания, российские силы используют уязвимые места в ограниченной инфраструктуре украинской защиты. ПВО работает на пределе, ей стало сложнее сбивать ракеты и дроны ввиду их маневренности, говорится в материале.

Ранее газета Asia Times сообщила, что российские силы благодаря ударам в начале января ослабили ВСУ. Украинские силы не смогли перехватить ни одной российской гиперзвуковой ракеты. По мнению экспертов, причиной тому стало уничтожение украинских средств ПВО вокруг ключевых объектов, в том числе в Киеве. Также отмечается, что российские войска смогли подавить радары американских ЗРК Patriot и перегрузили украинские оборонные системы.

Накануне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС РФ во время серии ударов по военным объектам на Украине в начале года использовали разные носители. По его словам, они имели разное наполнение. «Разве что кроме ядерного пока», уточнил он.